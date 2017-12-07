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07 كانون الأول 2017 - 07:26
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وزير الخارجية البريطاني: الحكومة تدقق بشكل أكبر في طلبات التأشيرات والعمل الخيري والروابط الدولية للإخوان المسلمين

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وزير الخارجية البريطاني: الحكومة تدقق بشكل أكبر في طلبات التأشيرات والعمل الخيري والروابط الدولية للإخوان المسلمين
 
 
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