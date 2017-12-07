آخر الأخبار
07 كانون الأول 2017 - 07:26
07/12/2017 07:26:12
الخارجية الروسية: الموقف الأميركي الجديد من القدس يهدد بتصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
الخارجية الروسية: الموقف الأميركي الجديد من القدس يهدد بتصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجديد,الأميركي,الموقف,الروسية,الخارجية,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً