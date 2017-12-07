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07 كانون الأول 2017 - 08:02
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وزير الخارجية الأميركي: إيران تقوم بأعمال شريرة تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط ومنها دعم منظمات إرهابية كـ"حزب الله"

وزير الخارجية الأميركي: إيران تقوم بأعمال شريرة تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط ومنها دعم منظمات إرهابية كـ"حزب الله" Lebanon, news ,lbci ,أخبار تقوم,إيران,الأميركي,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية الأميركي: إيران تقوم بأعمال شريرة تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط ومنها دعم منظمات إرهابية كـ&quot;حزب الله&quot;
 
 
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