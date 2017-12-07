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07 كانون الأول 2017 - 08:04
07/12/2017 08:04:24
وزير الخارجية البريطاني ردا على سؤال بشأن القدس: ملتزمون تماما بخطتنا وأميركا هي القوة البارزة التي تستطيع أن تمارس القيادة في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني
وزير الخارجية البريطاني ردا على سؤال بشأن القدس: ملتزمون تماما بخطتنا وأميركا هي القوة البارزة التي تستطيع أن تمارس القيادة في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني
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LBCI News Lebanon
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