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07 كانون الأول 2017 - 08:19
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الهيئة العليا للاغاثة دعت مزارعي التفاح المستفيدين من التعويضات للتوجه الى مكاتب الهيئة في مبنى ستاركو في بيروت في 11 و 12 الحالي لتسلم شيكاتهم

الهيئة العليا للاغاثة دعت مزارعي التفاح المستفيدين من التعويضات للتوجه الى مكاتب الهيئة في مبنى ستاركو في بيروت في 11 و 12 الحالي لتسلم شيكاتهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار مزارعي,للاغاثة,العليا,الهيئة,
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الهيئة العليا للاغاثة دعت مزارعي التفاح المستفيدين من التعويضات للتوجه الى مكاتب الهيئة في مبنى ستاركو في بيروت في 11 و 12 الحالي لتسلم شيكاتهم
 
 
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