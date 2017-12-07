آخر الأخبار
07 كانون الأول 2017 - 08:19
07/12/2017 08:19:06
الهيئة العليا للاغاثة دعت مزارعي التفاح المستفيدين من التعويضات للتوجه الى مكاتب الهيئة في مبنى ستاركو في بيروت في 11 و 12 الحالي لتسلم شيكاتهم
الهيئة العليا للاغاثة دعت مزارعي التفاح المستفيدين من التعويضات للتوجه الى مكاتب الهيئة في مبنى ستاركو في بيروت في 11 و 12 الحالي لتسلم شيكاتهم
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مزارعي,للاغاثة,العليا,الهيئة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً