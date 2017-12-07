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07 كانون الأول 2017 - 08:34
07/12/2017 08:34:44
التحكم المروري: اعادة قطع طريق ضهر البيدر بالاتجاهين لحين الانتهاء من ازالة الشاحنة
التحكم المروري: اعادة قطع طريق ضهر البيدر بالاتجاهين لحين الانتهاء من ازالة الشاحنة
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LBCI News Lebanon
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