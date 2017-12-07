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07 كانون الأول 2017 - 08:34
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التحكم المروري: اعادة قطع طريق ضهر البيدر بالاتجاهين لحين الانتهاء من ازالة الشاحنة

التحكم المروري: اعادة قطع طريق ضهر البيدر بالاتجاهين لحين الانتهاء من ازالة الشاحنة Lebanon, news ,lbci ,أخبار طريق,اعادة,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: اعادة قطع طريق ضهر البيدر بالاتجاهين لحين الانتهاء من ازالة الشاحنة
 
 
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