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07 كانون الأول 2017 - 09:03
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الجيش الروسي: قواتنا في سوريا تركز الآن على الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار واستعادة الحياة السلمية

الجيش الروسي: قواتنا في سوريا تركز الآن على الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار واستعادة الحياة السلمية Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,قواتنا,الروسي,الجيش,
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الجيش الروسي: قواتنا في سوريا تركز الآن على الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار واستعادة الحياة السلمية
 
 
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