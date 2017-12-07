ردود الفعل حول العالم بعدها عم تنهال بعد كلام ترامب عن نقل سفارة بلادو للقدس، وفي ناس اعتبرت انو خسرنا القدس. بوقت رح يجتمع مجلس الامن ليناقش هالموضوع. شاركونا آراءكم على هاشتاغ لترجع_القدس