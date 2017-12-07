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07 كانون الأول 2017 - 11:05
07/12/2017 11:05:23
ردود الفعل حول العالم بعدها عم تنهال بعد كلام ترامب عن نقل سفارة بلادو للقدس، وفي ناس اعتبرت انو خسرنا القدس. بوقت رح يجتمع مجلس الامن ليناقش هالموضوع. شاركونا آراءكم على هاشتاغ لترجع_القدس
ردود الفعل حول العالم بعدها عم تنهال بعد كلام ترامب عن نقل سفارة بلادو للقدس، وفي ناس اعتبرت انو خسرنا القدس. بوقت رح يجتمع مجلس الامن ليناقش هالموضوع. شاركونا آراءكم على هاشتاغ لترجع_القدس
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LBCI News Lebanon
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