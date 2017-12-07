آخر الأخبار
07 كانون الأول 2017 - 11:05
Back

ردود الفعل حول العالم بعدها عم تنهال بعد كلام ترامب عن نقل سفارة بلادو للقدس، وفي ناس اعتبرت انو خسرنا القدس. بوقت رح يجتمع مجلس الامن ليناقش هالموضوع. شاركونا آراءكم على هاشتاغ لترجع_القدس

ردود الفعل حول العالم بعدها عم تنهال بعد كلام ترامب عن نقل سفارة بلادو للقدس، وفي ناس اعتبرت انو خسرنا القدس. بوقت رح يجتمع مجلس الامن ليناقش هالموضوع. شاركونا آراءكم على هاشتاغ لترجع_القدس Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعدها,العالم,الفعل,ردود,
episodes
ردود الفعل حول العالم بعدها عم تنهال بعد كلام ترامب عن نقل سفارة بلادو للقدس، وفي ناس اعتبرت انو خسرنا القدس. بوقت رح يجتمع مجلس الامن ليناقش هالموضوع. شاركونا آراءكم على هاشتاغ لترجع_القدس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً