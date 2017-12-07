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07 كانون الأول 2017 - 11:22
07/12/2017 11:22:32
التحكم المروري: حركة المرور خانقة على جميع الطرقات المؤدية من بولفار سن الفيل باتجاه الجديدة بسبب نشاطات في المحلة
التحكم المروري: حركة المرور خانقة على جميع الطرقات المؤدية من بولفار سن الفيل باتجاه الجديدة بسبب نشاطات في المحلة
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LBCI News Lebanon
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