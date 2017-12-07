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07 كانون الأول 2017 - 11:32
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التحكم المروري: انتهاء التدابير على الطرقات المؤدية من بولفار سن الفيل باتجاه الجديدة والسير الى تحسن تدريجي

التحكم المروري: انتهاء التدابير على الطرقات المؤدية من بولفار سن الفيل باتجاه الجديدة والسير الى تحسن تدريجي Lebanon, news ,lbci ,أخبار التدابير,انتهاء,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: انتهاء التدابير على الطرقات المؤدية من بولفار سن الفيل باتجاه الجديدة والسير الى تحسن تدريجي
 
 
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