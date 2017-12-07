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07 كانون الأول 2017 - 11:34
07/12/2017 11:34:59
الدفاع المدني: سقوط 8 قتلى و4 جرحى اثر الحريق الذي اندلع في مخيم للنازحين في غزة بالبقاع الغربي
الدفاع المدني: سقوط 8 قتلى و4 جرحى اثر الحريق الذي اندلع في مخيم للنازحين في غزة بالبقاع الغربي
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LBCI News Lebanon
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