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07 كانون الأول 2017 - 11:42
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الحريري: وصلت إلى باريس للمشاركة في مؤتمر "مجموعة الدعم الدولي من أجل لبنان" غداً والذي سيشكل محطّة مهمة لدعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز صموده في مواجهة أزمة اللاجئين

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الحريري: وصلت إلى باريس للمشاركة في مؤتمر &quot;مجموعة الدعم الدولي من أجل لبنان&quot; غداً والذي سيشكل محطّة مهمة لدعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز صموده في مواجهة أزمة اللاجئين
 
 
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