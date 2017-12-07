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07 كانون الأول 2017 - 12:04
07/12/2017 12:04:55
السيد نصرالله: نشعر اننا امام وعد بلفور ثانٍ وكلنا يعلم بأن العدو الاسرائيلي لا يحترم قرارات أو مواثيق أو اتفاقات دولية
السيد نصرالله: نشعر اننا امام وعد بلفور ثانٍ وكلنا يعلم بأن العدو الاسرائيلي لا يحترم قرارات أو مواثيق أو اتفاقات دولية
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LBCI News Lebanon
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