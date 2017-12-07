آخر الأخبار
07 كانون الأول 2017 - 12:12
07/12/2017 12:12:08
السيد نصرالله: المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في خطر شديد وخصوصا المسجد الأقصى ويجب أن ندق ناقوس الخطر
السيد نصرالله: المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في خطر شديد وخصوصا المسجد الأقصى ويجب أن ندق ناقوس الخطر
Lebanon, news ,lbci ,أخبار والمسيحية,الإسلامية,المقدسات,نصرالله,السيد,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً