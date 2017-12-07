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07 كانون الأول 2017 - 12:13
07/12/2017 12:13:01
السيد نصرالله: عندما تتجرأ اميركا على ما هو الأعز عند الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين وتأخذه وهو القدس فإذا ما هو مصير الضفة الغربية والجولان وأي شيء آخر؟
السيد نصرالله: عندما تتجرأ اميركا على ما هو الأعز عند الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين وتأخذه وهو القدس فإذا ما هو مصير الضفة الغربية والجولان وأي شيء آخر؟
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