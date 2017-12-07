السيد نصرالله: عندما تتجرأ اميركا على ما هو الأعز عند الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين وتأخذه وهو القدس فإذا ما هو مصير الضفة الغربية والجولان وأي شيء آخر؟