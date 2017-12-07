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07 كانون الأول 2017 - 12:17
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السيد نصرالله: مئات الملايين من المسلمين والمسيحيين شعروا بالإهانة بالامس مع اعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

السيد نصرالله: مئات الملايين من المسلمين والمسيحيين شعروا بالإهانة بالامس مع اعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الملايين,مئات,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: مئات الملايين من المسلمين والمسيحيين شعروا بالإهانة بالامس مع اعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
 
 
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