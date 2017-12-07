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07 كانون الأول 2017 - 12:17
07/12/2017 12:17:52
السيد نصرالله: مئات الملايين من المسلمين والمسيحيين شعروا بالإهانة بالامس مع اعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
السيد نصرالله: مئات الملايين من المسلمين والمسيحيين شعروا بالإهانة بالامس مع اعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
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LBCI News Lebanon
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