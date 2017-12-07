السيد نصرالله: نحن أمام ادارة اميركية لا تحترم قرارات ومواثيق دولية في وقت هي تريد من العالم أن يحترمها وما فعله ترامب هو خرق للمواثيق والقرارات الدولية والتي تم رعايتها من قبل الأميركيين انفسهم