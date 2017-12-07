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07 كانون الأول 2017 - 12:20
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السيد نصرالله: نحن أمام ادارة اميركية لا تحترم قرارات ومواثيق دولية في وقت هي تريد من العالم أن يحترمها وما فعله ترامب هو خرق للمواثيق والقرارات الدولية والتي تم رعايتها من قبل الأميركيين انفسهم

السيد نصرالله: نحن أمام ادارة اميركية لا تحترم قرارات ومواثيق دولية في وقت هي تريد من العالم أن يحترمها وما فعله ترامب هو خرق للمواثيق والقرارات الدولية والتي تم رعايتها من قبل الأميركيين انفسهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار ادارة,أمام,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: نحن أمام ادارة اميركية لا تحترم قرارات ومواثيق دولية في وقت هي تريد من العالم أن يحترمها وما فعله ترامب هو خرق للمواثيق والقرارات الدولية والتي تم رعايتها من قبل الأميركيين انفسهم
 
 
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