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07 كانون الأول 2017 - 12:23
07/12/2017 12:23:09
السيد نصرالله: على جميع حكام العرب والشعوب العربية ان تفهم جيدا من خلال قرار ترامب انها لا تساوي شيئا على الاطلاق بالنسبة للادارة الاميركية
السيد نصرالله: على جميع حكام العرب والشعوب العربية ان تفهم جيدا من خلال قرار ترامب انها لا تساوي شيئا على الاطلاق بالنسبة للادارة الاميركية
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LBCI News Lebanon
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