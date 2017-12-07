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07 كانون الأول 2017 - 12:25
07/12/2017 12:25:54
السيد نصرالله: نحن امام عدوان اميركي سافر على القدس واهلها ومقدساتها وهويتها الحضارية وعلى فلسطين وشعبها وقضيتها وكل الامة ونحن امام ظلم تاريخي كبير للمقدسات والامة
السيد نصرالله: نحن امام عدوان اميركي سافر على القدس واهلها ومقدساتها وهويتها الحضارية وعلى فلسطين وشعبها وقضيتها وكل الامة ونحن امام ظلم تاريخي كبير للمقدسات والامة
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LBCI News Lebanon
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