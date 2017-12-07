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07 كانون الأول 2017 - 12:32
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السيد نصرالله: من أقل الواجب ان يعبر كل انسان على امتداد العالم عن موقفه من خطوة ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السيد نصرالله: من أقل الواجب ان يعبر كل انسان على امتداد العالم عن موقفه من خطوة ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الواجب,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: من أقل الواجب ان يعبر كل انسان على امتداد العالم عن موقفه من خطوة ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
 
 
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