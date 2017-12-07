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07 كانون الأول 2017 - 12:36
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السيد نصرالله: كلنا مسؤولون ألا نسكت عن خطوة ترامب ويجب استدعاء كل السفراء الاميركيين في كل عواصم العالمين العربي والاسلامي وابلاغهم احتجاجا رسميا على الموقف الاميركي

السيد نصرالله: كلنا مسؤولون ألا نسكت عن خطوة ترامب ويجب استدعاء كل السفراء الاميركيين في كل عواصم العالمين العربي والاسلامي وابلاغهم احتجاجا رسميا على الموقف الاميركي Lebanon, news ,lbci ,أخبار مسؤولون,كلنا,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: كلنا مسؤولون ألا نسكت عن خطوة ترامب ويجب استدعاء كل السفراء الاميركيين في كل عواصم العالمين العربي والاسلامي وابلاغهم احتجاجا رسميا على الموقف الاميركي
 
 
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