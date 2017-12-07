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07 كانون الأول 2017 - 12:36
07/12/2017 12:36:36
السيد نصرالله: كلنا مسؤولون ألا نسكت عن خطوة ترامب ويجب استدعاء كل السفراء الاميركيين في كل عواصم العالمين العربي والاسلامي وابلاغهم احتجاجا رسميا على الموقف الاميركي
السيد نصرالله: كلنا مسؤولون ألا نسكت عن خطوة ترامب ويجب استدعاء كل السفراء الاميركيين في كل عواصم العالمين العربي والاسلامي وابلاغهم احتجاجا رسميا على الموقف الاميركي
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LBCI News Lebanon
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