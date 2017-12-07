السيد نصرالله: كلنا مسؤولون ألا نسكت عن خطوة ترامب ويجب استدعاء كل السفراء الاميركيين في كل عواصم العالمين العربي والاسلامي وابلاغهم احتجاجا رسميا على الموقف الاميركي