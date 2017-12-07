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07 كانون الأول 2017 - 12:38
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السيد نصرالله: يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل واغلاق السفارات ووقف كل خطوات التطبيع التي بدأت مع أكثر من بلد

السيد نصرالله: يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل واغلاق السفارات ووقف كل خطوات التطبيع التي بدأت مع أكثر من بلد Lebanon, news ,lbci ,أخبار العلاقات,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل واغلاق السفارات ووقف كل خطوات التطبيع التي بدأت مع أكثر من بلد
 
 
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