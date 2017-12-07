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07 كانون الأول 2017 - 12:42
07/12/2017 12:42:00
السيد نصرالله: يجب أن يصدر قرار لجميع أعضاء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يعتبر القدس عاصمة أبدية لفلسطين بشكل غير قابل للتفاوض
السيد نصرالله: يجب أن يصدر قرار لجميع أعضاء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يعتبر القدس عاصمة أبدية لفلسطين بشكل غير قابل للتفاوض
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