آخر الأخبار
07 كانون الأول 2017 - 12:42
Back

السيد نصرالله: يجب أن يصدر قرار لجميع أعضاء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يعتبر القدس عاصمة أبدية لفلسطين بشكل غير قابل للتفاوض

السيد نصرالله: يجب أن يصدر قرار لجميع أعضاء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يعتبر القدس عاصمة أبدية لفلسطين بشكل غير قابل للتفاوض Lebanon, news ,lbci ,أخبار يصدر,نصرالله,السيد,
episodes
السيد نصرالله: يجب أن يصدر قرار لجميع أعضاء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يعتبر القدس عاصمة أبدية لفلسطين بشكل غير قابل للتفاوض
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً