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07 كانون الأول 2017 - 12:47
07/12/2017 12:47:00
وسائل اعلام اسرائيلية: اطلاق صاروخين على الاقل من غزة باتجاه جنوب اسرائيل انفجرا قبل الوصول الى هدفهما
وسائل اعلام اسرائيلية: اطلاق صاروخين على الاقل من غزة باتجاه جنوب اسرائيل انفجرا قبل الوصول الى هدفهما
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LBCI News Lebanon
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