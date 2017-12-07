السيد نصرالله: نوجه دعوة لجميع الحكومات والدول والاطراف الى وقف الحروب والتقاتل والصراعات الداخلية ووقف الحرب على اليمن والقتال في سوريا وليبيا وغيرها من الدول والبحث عن حلول