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07 كانون الأول 2017 - 12:45
07/12/2017 12:45:32
السيد نصرالله: نوجه دعوة لجميع الحكومات والدول والاطراف الى وقف الحروب والتقاتل والصراعات الداخلية ووقف الحرب على اليمن والقتال في سوريا وليبيا وغيرها من الدول والبحث عن حلول
السيد نصرالله: نوجه دعوة لجميع الحكومات والدول والاطراف الى وقف الحروب والتقاتل والصراعات الداخلية ووقف الحرب على اليمن والقتال في سوريا وليبيا وغيرها من الدول والبحث عن حلول
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LBCI News Lebanon
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