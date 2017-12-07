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07 كانون الأول 2017 - 12:48
07/12/2017 12:48:36
السيد نصرالله: ندعو الى تظاهرة شعبية يوم الإثنين في الضاحية الجنوبية للاحتجاج على هذا العدوان الاميركي الظالم وللتعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية
السيد نصرالله: ندعو الى تظاهرة شعبية يوم الإثنين في الضاحية الجنوبية للاحتجاج على هذا العدوان الاميركي الظالم وللتعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية
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LBCI News Lebanon
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