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07 كانون الأول 2017 - 12:48
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السيد نصرالله: ندعو الى تظاهرة شعبية يوم الإثنين في الضاحية الجنوبية للاحتجاج على هذا العدوان الاميركي الظالم وللتعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية

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السيد نصرالله: ندعو الى تظاهرة شعبية يوم الإثنين في الضاحية الجنوبية للاحتجاج على هذا العدوان الاميركي الظالم وللتعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية
 
 
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