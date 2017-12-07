السيد نصرالله: ندعو الى تظاهرة شعبية يوم الإثنين في الضاحية الجنوبية للاحتجاج على هذا العدوان الاميركي الظالم وللتعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية