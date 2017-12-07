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07 كانون الأول 2017 - 13:02
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مصادر رئاسية تركية: إردوغان والبابا فرنسيس يتفقان خلال اتصال هاتفي على ضرورة تجنب أي محاولة لتغيير وضع القدس

مصادر رئاسية تركية: إردوغان والبابا فرنسيس يتفقان خلال اتصال هاتفي على ضرورة تجنب أي محاولة لتغيير وضع القدس Lebanon, news ,lbci ,أخبار والبابا,إردوغان,تركية,رئاسية,مصادر,
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مصادر رئاسية تركية: إردوغان والبابا فرنسيس يتفقان خلال اتصال هاتفي على ضرورة تجنب أي محاولة لتغيير وضع القدس
 
 
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