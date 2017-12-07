آخر الأخبار
07 كانون الأول 2017 - 13:02
07/12/2017 13:02:47
مصادر رئاسية تركية: إردوغان والبابا فرنسيس يتفقان خلال اتصال هاتفي على ضرورة تجنب أي محاولة لتغيير وضع القدس
مصادر رئاسية تركية: إردوغان والبابا فرنسيس يتفقان خلال اتصال هاتفي على ضرورة تجنب أي محاولة لتغيير وضع القدس
Lebanon, news ,lbci ,أخبار والبابا,إردوغان,تركية,رئاسية,مصادر,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً