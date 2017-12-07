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07 كانون الأول 2017 - 13:15
07/12/2017 13:15:57
الأمانة العامة لمجلس الوزراء: بناء لتوجيهات الحريري ستتم خلال الساعات المقبلة اضاءة الواجهة الرئيسيّة للسراي الحكومي بصور للمسجد الأقصى ولكنيسة القيامة تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لأي قرار يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل
الأمانة العامة لمجلس الوزراء: بناء لتوجيهات الحريري ستتم خلال الساعات المقبلة اضاءة الواجهة الرئيسيّة للسراي الحكومي بصور للمسجد الأقصى ولكنيسة القيامة تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لأي قرار يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل
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LBCI News Lebanon
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