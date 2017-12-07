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07 كانون الأول 2017 - 14:27
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وسائل اعلام أميركية: مقتل تلميذين باطلاق نار في مدرسة في ولاية نيو مكسيكو الاميركية والشرطة تقتل مطلق النار

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وسائل اعلام أميركية: مقتل تلميذين باطلاق نار في مدرسة في ولاية نيو مكسيكو الاميركية والشرطة تقتل مطلق النار
 
 
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