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07 كانون الأول 2017 - 15:01
07/12/2017 15:01:33
مسؤول بارز في حركة فتح: من المقرر أن يزور نائب الرئيس الأميركي المنطقة هذا الشهر وهو غير مرحب به في فلسطين
مسؤول بارز في حركة فتح: من المقرر أن يزور نائب الرئيس الأميركي المنطقة هذا الشهر وهو غير مرحب به في فلسطين
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LBCI News Lebanon
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