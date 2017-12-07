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07 كانون الأول 2017 - 15:01
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مسؤول بارز في حركة فتح: من المقرر أن يزور نائب الرئيس الأميركي المنطقة هذا الشهر وهو غير مرحب به في فلسطين

مسؤول بارز في حركة فتح: من المقرر أن يزور نائب الرئيس الأميركي المنطقة هذا الشهر وهو غير مرحب به في فلسطين Lebanon, news ,lbci ,أخبار حركة,بارز,مسؤول,
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مسؤول بارز في حركة فتح: من المقرر أن يزور نائب الرئيس الأميركي المنطقة هذا الشهر وهو غير مرحب به في فلسطين
 
 
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