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07 كانون الأول 2017 - 15:02
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رونالدو يعادل رقم ميسي بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة

رونالدو يعادل رقم ميسي بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالفوز,ميسي,يعادل,رونالدو,
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رونالدو يعادل رقم ميسي بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة
 
 
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