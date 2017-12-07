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07 كانون الأول 2017 - 15:02
07/12/2017 15:02:15
رونالدو يعادل رقم ميسي بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة
رونالدو يعادل رقم ميسي بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة
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LBCI News Lebanon
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