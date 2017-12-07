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07 كانون الأول 2017 - 15:48
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الحكمة يفوز على التضامن بنتيجة 114-93 في إطار المرحلة الثامنة من بطولة لبنان لكرة السلة

الحكمة يفوز على التضامن بنتيجة 114-93 في إطار المرحلة الثامنة من بطولة لبنان لكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنتيجة,التضامن,يفوز,الحكمة,
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الحكمة يفوز على التضامن بنتيجة 114-93 في إطار المرحلة الثامنة من بطولة لبنان لكرة السلة
 
 
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