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07 كانون الأول 2017 - 16:25
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الانطونية يفوز على اللويزة بنتيجة 81-72 في إطار المرحلة الثامنة من بطولة لبنان لكرة السلة

الانطونية يفوز على اللويزة بنتيجة 81-72 في إطار المرحلة الثامنة من بطولة لبنان لكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنتيجة,اللويزة,يفوز,الانطونية,
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الانطونية يفوز على اللويزة بنتيجة 81-72 في إطار المرحلة الثامنة من بطولة لبنان لكرة السلة
 
 
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