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08 كانون الأول 2017 - 01:57
08/12/2017 01:57:38
التحكم المروري: قتيلان نتيجة تدهور مركبة على اوتوستراد المنية باتجاه الضنية بالقرب من مفرق مركبتا
التحكم المروري: قتيلان نتيجة تدهور مركبة على اوتوستراد المنية باتجاه الضنية بالقرب من مفرق مركبتا
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LBCI News Lebanon
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