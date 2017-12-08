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08 كانون الأول 2017 - 02:46
08/12/2017 02:46:29
الشرطة الاسرائيلية تعلن نشر مئات من عناصرها الاضافيين قبل صلاة الجمعة في القدس الشرقية
الشرطة الاسرائيلية تعلن نشر مئات من عناصرها الاضافيين قبل صلاة الجمعة في القدس الشرقية
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LBCI News Lebanon
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