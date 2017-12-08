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08 كانون الأول 2017 - 02:58
08/12/2017 02:58:51
جنبلاط عبر "تويتر": لأنجاح مؤتمر باريس لدعم لبنان يجب وقف الهدر والحد من العجز ومعالجة النفايات ووقف التلوث المميت في الليطاني
جنبلاط عبر "تويتر": لأنجاح مؤتمر باريس لدعم لبنان يجب وقف الهدر والحد من العجز ومعالجة النفايات ووقف التلوث المميت في الليطاني
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LBCI News Lebanon
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