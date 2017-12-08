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08 كانون الأول 2017 - 03:10
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تيليرسون يسعى للحد من نشاط حزب الله باجتماع باريس اليوم

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تيليرسون يسعى للحد من نشاط حزب الله باجتماع باريس اليوم

يشارك وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان اليوم في باريس.

 

وتظهر مشاركة تيليرسون في الاجتماع تأييد الولايات المتحدة القوي لسيادة واستقرار لبنان واستقلاله ومؤسساته الدستورية. وسيجدد تيلرسون دعم بلاده المستمر للقوات المسلحة اللبنانية والشراكة في مكافحة الإرهاب.

 
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 كما سيشجع تيليرسون "الحكومة اللبنانية والدول الاخرى على التحرك بقوة اكبر للحد من نشاط حزب الله الذي يعتبره مزعزعاً للاستقرار فى المنطقة توصلاً الى جعل لبنان اكثر استقرارا."

 

وسيلتقي تيليرسون رئيس الحكومة سعد الحريري اضافة الى عدد من القادة الدوليين على هامش الاجتماع.

 
 
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