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08 كانون الأول 2017 - 03:17
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ماي تعلن ان الاتفاق الاولي حول بريكست مع المفوضية الاوروبية "يضمن عدم وجود حدود مشددة" في ايرلندا

ماي تعلن ان الاتفاق الاولي حول بريكست مع المفوضية الاوروبية "يضمن عدم وجود حدود مشددة" في ايرلندا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاولي,الاتفاق,تعلن,
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ماي تعلن ان الاتفاق الاولي حول بريكست مع المفوضية الاوروبية &quot;يضمن عدم وجود حدود مشددة&quot; في ايرلندا
 
 
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