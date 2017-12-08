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08 كانون الأول 2017 - 03:17
08/12/2017 03:17:40
ماي تعلن ان الاتفاق الاولي حول بريكست مع المفوضية الاوروبية "يضمن عدم وجود حدود مشددة" في ايرلندا
ماي تعلن ان الاتفاق الاولي حول بريكست مع المفوضية الاوروبية "يضمن عدم وجود حدود مشددة" في ايرلندا
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LBCI News Lebanon
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