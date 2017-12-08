آخر الأخبار
08 كانون الأول 2017 - 04:23
08/12/2017 04:23:21
وصول الحريري الى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس حيث سيعقد المؤتمر الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان
وصول الحريري الى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس حيث سيعقد المؤتمر الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخارجية,وزارة,الحريري,وصول,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً