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08 كانون الأول 2017 - 04:23
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وصول الحريري الى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس حيث سيعقد المؤتمر الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان

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وصول الحريري الى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس حيث سيعقد المؤتمر الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان
 
 
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