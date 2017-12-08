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08 كانون الأول 2017 - 04:41
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بالصورة - تصادم بين سيارتين على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وحركة المرور كثيفة في المحلة

بالصورة - تصادم بين سيارتين على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وحركة المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيارتين,تصادم,بالصورة,
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بالصورة - تصادم بين سيارتين على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وحركة المرور كثيفة في المحلة
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