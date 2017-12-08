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08 كانون الأول 2017 - 04:51
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بدء أعمال المؤتمر الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان الذي تنظمه فرنسا في مبنى الخارجية في باريس

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بدء أعمال المؤتمر الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان الذي تنظمه فرنسا في مبنى الخارجية في باريس
 
 
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