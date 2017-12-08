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08 كانون الأول 2017 - 04:51
08/12/2017 04:51:05
بدء أعمال المؤتمر الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان الذي تنظمه فرنسا في مبنى الخارجية في باريس
بدء أعمال المؤتمر الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان الذي تنظمه فرنسا في مبنى الخارجية في باريس
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