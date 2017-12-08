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08 كانون الأول 2017 - 04:53
08/12/2017 04:53:58
ماكرون: استقرار لبنان هو اساسي للمنطقة بأكملها ويجب احترام مبدأ عدم تدخل المجموعات المسلحة اللبنانية في الازمات
ماكرون: استقرار لبنان هو اساسي للمنطقة بأكملها ويجب احترام مبدأ عدم تدخل المجموعات المسلحة اللبنانية في الازمات
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LBCI News Lebanon
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