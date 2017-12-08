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08 كانون الأول 2017 - 04:53
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ماكرون: استقرار لبنان هو اساسي للمنطقة بأكملها ويجب احترام مبدأ عدم تدخل المجموعات المسلحة اللبنانية في الازمات

ماكرون: استقرار لبنان هو اساسي للمنطقة بأكملها ويجب احترام مبدأ عدم تدخل المجموعات المسلحة اللبنانية في الازمات Lebanon, news ,lbci ,أخبار اساسي,لبنان,استقرار,ماكرون,
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ماكرون: استقرار لبنان هو اساسي للمنطقة بأكملها ويجب احترام مبدأ عدم تدخل المجموعات المسلحة اللبنانية في الازمات
 
 
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