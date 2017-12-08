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08 كانون الأول 2017 - 05:03
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ماكرون: لبنان هو نموذج للتعددية ولن يتم حل اي مشكلة في المنطقة بالقانون الأحادي

ماكرون: لبنان هو نموذج للتعددية ولن يتم حل اي مشكلة في المنطقة بالقانون الأحادي Lebanon, news ,lbci ,أخبار للتعددية,نموذج,لبنان,ماكرون,
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ماكرون: لبنان هو نموذج للتعددية ولن يتم حل اي مشكلة في المنطقة بالقانون الأحادي
 
 
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