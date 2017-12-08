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08 كانون الأول 2017 - 05:08
08/12/2017 05:08:39
الحريري : الحكومة اللبنانية اعادت تأكيد احترام مبدأ النأي بالنفس عن النزاعات الاقليمية وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وهذا الامر سيسمح لنا بالحفاظ على وحدتنا الوطنية
الحريري : الحكومة اللبنانية اعادت تأكيد احترام مبدأ النأي بالنفس عن النزاعات الاقليمية وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وهذا الامر سيسمح لنا بالحفاظ على وحدتنا الوطنية
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LBCI News Lebanon
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