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08 كانون الأول 2017 - 05:13
08/12/2017 05:13:26
الحريري: نرفض القرار الاميركي المتمثل بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وهو سيزيد عملية السلام تعقيدا
الحريري: نرفض القرار الاميركي المتمثل بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وهو سيزيد عملية السلام تعقيدا
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LBCI News Lebanon
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