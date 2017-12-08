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08 كانون الأول 2017 - 06:06
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الرئيس عون تلقّى دعوة من أردوغان لحضور القمّة الإسلامية الطارئة في اسطنبول الأسبوع المقبل للبحث في قضيّة القدس

الرئيس عون تلقّى دعوة من أردوغان لحضور القمّة الإسلامية الطارئة في اسطنبول الأسبوع المقبل للبحث في قضيّة القدس Lebanon, news ,lbci ,أخبار دعوة,تلقّى,الرئيس,
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الرئيس عون تلقّى دعوة من أردوغان لحضور القمّة الإسلامية الطارئة في اسطنبول الأسبوع المقبل للبحث في قضيّة القدس
 
 
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