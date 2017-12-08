آخر الأخبار
08 كانون الأول 2017 - 06:06
08/12/2017 06:06:49
الرئيس عون تلقّى دعوة من أردوغان لحضور القمّة الإسلامية الطارئة في اسطنبول الأسبوع المقبل للبحث في قضيّة القدس
الرئيس عون تلقّى دعوة من أردوغان لحضور القمّة الإسلامية الطارئة في اسطنبول الأسبوع المقبل للبحث في قضيّة القدس
Lebanon, news ,lbci ,أخبار دعوة,تلقّى,الرئيس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً