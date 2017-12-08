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08 كانون الأول 2017 - 06:42
08/12/2017 06:42:55
المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى: قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة اسرائيل هو عدوان سافر ويشكل خرقا فاضحا وانتهاكا للقرارات الدولية وندعو الدول العربية للتحرك الفعال لمواجهة هذا العدوان وابطال مفاعيله
المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى: قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة اسرائيل هو عدوان سافر ويشكل خرقا فاضحا وانتهاكا للقرارات الدولية وندعو الدول العربية للتحرك الفعال لمواجهة هذا العدوان وابطال مفاعيله
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LBCI News Lebanon
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