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08 كانون الأول 2017 - 07:00
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وزير الخارجية الفرنسية: حريصون على سيادة لبنان وندعو الفرقاء اللبنانيين لعدم التدخل في النزاعات الخارجية

وزير الخارجية الفرنسية: حريصون على سيادة لبنان وندعو الفرقاء اللبنانيين لعدم التدخل في النزاعات الخارجية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حريصون,الفرنسية,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية الفرنسية: حريصون على سيادة لبنان وندعو الفرقاء اللبنانيين لعدم التدخل في النزاعات الخارجية
 
 
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