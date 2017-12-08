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08 كانون الأول 2017 - 07:02
08/12/2017 07:02:43
الحريري في ختام اجتماع المجموعة الدولية للبنان في باريس : هناك اجماع على استقرار لبنان وملتزمون باجراء الانتخابات في وقتها والمؤتمر اليوم يؤكد على الاستقرار السياسي
الحريري في ختام اجتماع المجموعة الدولية للبنان في باريس : هناك اجماع على استقرار لبنان وملتزمون باجراء الانتخابات في وقتها والمؤتمر اليوم يؤكد على الاستقرار السياسي
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LBCI News Lebanon
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