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08 كانون الأول 2017 - 07:02
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الحريري في ختام اجتماع المجموعة الدولية للبنان في باريس : هناك اجماع على استقرار لبنان وملتزمون باجراء الانتخابات في وقتها والمؤتمر اليوم يؤكد على الاستقرار السياسي

الحريري في ختام اجتماع المجموعة الدولية للبنان في باريس : هناك اجماع على استقرار لبنان وملتزمون باجراء الانتخابات في وقتها والمؤتمر اليوم يؤكد على الاستقرار السياسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار المجموعة,اجتماع,ختام,الحريري,
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الحريري في ختام اجتماع المجموعة الدولية للبنان في باريس : هناك اجماع على استقرار لبنان وملتزمون باجراء الانتخابات في وقتها والمؤتمر اليوم يؤكد على الاستقرار السياسي
 
 
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