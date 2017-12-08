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08 كانون الأول 2017 - 07:09
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وزير الخارجية الفرنسية: هناك علاقات ثقة مع السعودية واجتماع سيعقد في روما لحشد الامكانات لتعزيز دور الجيش اللبناني والامن الداخلي

وزير الخارجية الفرنسية: هناك علاقات ثقة مع السعودية واجتماع سيعقد في روما لحشد الامكانات لتعزيز دور الجيش اللبناني والامن الداخلي Lebanon, news ,lbci ,أخبار علاقات,هناك,الفرنسية,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية الفرنسية: هناك علاقات ثقة مع السعودية واجتماع سيعقد في روما لحشد الامكانات لتعزيز دور الجيش اللبناني والامن الداخلي
 
 
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